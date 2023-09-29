"أمر مستحيل".. بومبيو يستبعد التطبيع بين السعودية و"إسرائيل" لهذا السبب..

القدس المحتلة/سما:/

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر مستحيل إذا تضمن مثل هذا الاتفاق إنشاء دولة فلسطينية.

وقال بومبيو، الذي خدم في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إنه “من المستحيل تصور حل الدولتين مع القيادة الفلسطينية الحالية”، متهما السلطة الفلسطينية بـ”تمويل الإرهاب، وتلقي أموال من إيران، ودفع أموال للفلسطينيين لقتل إسرائيليين”.

وقال بومبيو “من الصعب للغاية أن نتخيل كيف يمكن للمرء أن يتوصل إلى اتفاق مع نفس القادة الذين رفضوا كل عرض معقول قدم لهم”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية في إدارة ترامب التي توسطت في اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب، أن التطبيع السعودي- الإسرائيلي “سيكون أكثر سهولة مع رئيس جمهوري”.

وتأتي هذه التصريحات بعد زيارة السفير السعودي المعين حديثا لدى فلسطين رام الله حيث أكد أن العنصر الأساسي في أي تطبيع مع إسرائيل سيشمل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وتضغط إدارة بايدن منذ أشهر على كل من إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات، في صفقة محتملة وصفتها الإدارة الأمريكية بأنها “لحظة تحول” من شأنها أن تنقل المنطقة من الاضطراب إلى الاستقرار.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، الأسبوع الماضي، تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإسهاب عن المفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق التطبيع. لكن لم يكن هناك ذكر للدولة الفلسطينية. وقال ولي العهد “بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحن بحاجة إلى حل هذا الجزء”.

وقال نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية. وشدد أنه “يجب ألا نعطي الفلسطينيين حق النقض على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية”.