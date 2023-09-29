"الشباب الثائر" بغزة يدعو للنفير والرباط في الأقصى

غزة/سما/

دعت مجموعات "الشباب الثائر" في قطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة، أهالي الضفة الغربية والداخل المحتل للنفير، وتكثيف الرباط في المسجد الأقصى منذ هذه الليلة.

وطالب "الشباب الثائر" في بيان أهالي الضفة بإعلان النفير العام في صفوف الفلسطينيين، ومواجهة الاحتلال في نقاط التماس كافة بكل الطرق والوسائل.

ونادوا بضرورة التصدي بكل قوة لاقتحامات المستوطنين والنفخ بالبوق في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد العرش اليهودي الذي سيبدأ الليلة.

وفيما يلي نص البيان:

#بيان_هام

نداء عاجل من الشباب الثائر - قطاع غزة

نطالب أهلنا في الداخل وأهلنا في القدس والضفة

بالرباط في الأقصى منذ هذه الليلة؛

بشكل كبير جداً ومكثف، والتصدي بكل قوة لاقتحامات قطعان المستوطنين ونفخ البوق في المسجد الأقصى المبارك خلال عيد العرش اليهودي الذي سيبدأ الليلة..

ونطالب أهلنا وتيجان رؤوسنا في ضفة العياش بإعلان النفير العام في صفوف ثوار الضفة

ومواجهة العدو الصهيوني في كافة نقاط التماس في أرضنا المحتلة بكل الطرق والوسائل

وإننا نعدكم أننا في ثوار قطاع غزة وثوار ملكة بأننا سنجعل الحدود كتلةً من اللهب لأجل الأقصى إذا تمادى الاحتلال على أقصانا وحرائرنا.

ولِيَعلم العدو الصهيوني

أن مسرى رسولنا خط أحمر وأنه لن يكون له أمان في غلاف غزة وعلى حدودها من ضربات شبابنا الثائر ...

انفروا لأجل مسرى نبيكم

أقصانا يهان

#الأقصى_في_خطر



#ثوار_ملكة

الشباب الثائر _"قطاع غزة"