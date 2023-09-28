بمناسبة المولد النبوي.. حمادة هلال يجمع نجوم الفن والإعلام في أغنية "مشتاقين"

وكالات / سما /

جمع الفنان المصري حماد هلال عددًا من الفنانين والإعلامين في أغنيته "مشتاقين" عن مدح الرسول صلَّ الله عليه وسلم، وذلك احتفالًا بالمولد النبوي الشريف.

حمادة هلال يحتفل بالمولد النبوي

وطرح هلال عبر حسابه في "فيسبوك" مقطع فيديو للأغنية، والتي شاركها فيها كل من: الإعلامي عمرو الليثي، وقمر، وخالد أنور، هاني سلامة، أحمد زاهر، محمد رياض، تيام مصطفى قمر، محمد جمعة، وتيام مصطفى قمر، إلى جانب لاعب الكرة محمود كهربا، حسين السيد، وأحمد حسن، والإعلامي إبراهيم فايق.

وعن آخر أعماله، فقد قدَّم مسسلسل "المداح 3" في الموسم الرمضاني الماضي 2023، فيما غاب عن السينما منذ آخر أفلامخ "شنطة حمزة"، الذي عرض عام 2017.