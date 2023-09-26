  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق

الأربعاء 27 سبتمبر 2023 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كارثة.. مئات القتلى والجرحى في حريق نينوى بقاعة أعراس شمال العراق



بغداد/وكالات/

أفادت دائرة صحة محافظة نينوى العراقية، فجر اليوم الأربعاء، بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصابا كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني استنفار أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية وسارعت بإخراج وإنقاذ العوائل من داخل قاعة للأعراس مغلفة بألواح الإيكوبوند سريع الاشتعال، ومخالفة لتعليمات السلامة، ومحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة.

[وذكرت في بيان أن فرق الدفاع المدني قامت بتطويق النيران ونفذت عمليات اقتحام مباشر ونجحت بالدخول وسط القاعة المحترقة وأنقذت العوائل من نساء وأطفال بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد للحريق الذي أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال بخسة التكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

وأفادت بأن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى إشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر.

وأكدت أن ألسنة اللهب انتشرت بسرعة كبيرة، مشيرة إلى أن الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال تسببت بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، ما فاقم الأمر.

وتم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالا هاتفيا بمحافظ نينوى للوقوف على تداعيات الحريق.

IMG_2706
IMG_2705

الأكثر قراءة اليوم

تقرير لبناني يكشف تفاصيل عملية عسكريّة اسرائيلية في مدينة صور

في مشهد العلاقة بين الرنتيسي ودحلان: الجيِّرة والصداقة والمشاعر الوطنية!! د. أحمد يوسف

وفد سعودي يصل الضفة الغربية المحتلة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود

الانتخابات المصرية ديسمبر المقبل والسيسي قد يبقى في السلطة حتى عام 2030

أسعار صرف العملات

مقتل شاب في جريمة إطلاق نار بنابلس

وزير السياحة الاسرائيلي يصل السعودية ..

الأخبار الرئيسية

طائرات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة شرق قطاع غزة واصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب الجدار الفاصل

photo_2023-09-26_13-06-45

الرئيس عباس يتقبّل أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين

سفير

السفير السعودي في رام الله: "نعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"

قناة عبرية : مستوطنو غلاف غزة يتجهزون لتصعيد محتمل

نتنياهو

الكشف عن “خرق أمني” خطير داخل مكتب نتنياهو.. هذا ما فعله السارق ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية