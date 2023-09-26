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طائرات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة شرق قطاع غزة واصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب الجدار الفاصل

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة شرق قطاع غزة واصابات في مواجهات مع الاحتلال قرب الجدار الفاصل



غزة /سما/

 جددت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، قصفها مرصدًا للمقاومة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دون أن يُبلغ عن وقوع اصابات فيما قالت مصادر امنية ان طائرات مروحية قصفت مرصدا اخر للمقاومة شرق مدينة غزة .

وأعلنت مصادر محلية، عن تجدّد المواجهات بين "الشباب الثائر"، وقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل، شرق غزة ، ورفح جنوب القطاع.

وأصيب شابان برصاص الاحتلال، أحدهما بطلق ناري في الصدر، شرق جنوب قطاع غزة مظاهرات غاضبة على الحدود الشرقية لقطاع غزة 

وقال شهود عيان  ان "شبان تمكنوا من اقتحام السياج الأمني الفاصل شرق مدينة غزة وقاموا بحرق نقطة عسكرية لقوات الاحتلال".

وفي شرق رفح، قالت المصادر المحلية إن عددًا من الشباب الثائر تقدموا باتجاه السياج الأمني الفاصل جنوب قطاع غزة، وقاموا بإطلاق بالونات حارقة تجاه مستوطنات الاحتلال.

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