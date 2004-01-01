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السفير السعودي في رام الله: "نعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير السعودي في رام الله: "نعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"



رام الله / سما /

وصل وفد سعودي رسمي، اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير غير المقيم في الأراضي الفلسطينية نايف السديري، إلى الضفة الغربية المحتلة، على ما أكدت مسؤولة فلسطينية في وزارة الخارجية.

ووصل السديري إلى مقر وزارة الخارجية في رام الله، حيث تسلم وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي.

وقال السديري في تصريحات للصحافيين فور وصوله إلى رام الله، إن "بلاده تعمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف أن "السعودية لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية وحلها على أساس الشرعية الدولية"، مشيرا إلى أنه سيقدم خلال زيارته للأراضي الفلسطينية أوراق اعتماده إلى عباس.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق، أن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الزيارة التي تستمر ليومين.

وهذه الزيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية. وتأتي الزيارة فيما تقود واشنطن محادثات بين إسرائيل والسعودية لتطبيع العلاقات بين البلدين ما يثير قلقا فلسطينيا.

وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي، أن "الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية". ووصل الوفد من الأردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وأعلن في آب/أغسطس الماضي، عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.

وتتولى سفارة السعودية في العاصمة الأردنية عمان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.

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