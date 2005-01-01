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اعفاء الاسرائيليين من التأشيرة إلى الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعفاء الاسرائيليين من التأشيرة إلى الولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ



القدس المحتلة / سما /

 من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنه سيتم إلغاء التأشيرة إلى الولايات المتحدة وسيتمكن الإسرائيليون الذين يحملون جواز سفر بيومتري من السفر إلى الولايات المتحدة بتأشيرة إلكترونية مخفضة.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق القرار خلال أسابيع قليلة، وبحسب التقديرات، ابتداءً من شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتؤكد وزارة الخارجية أنه بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الأمريكيين، من الضروري حمل جواز سفر بيومتري وملء استمارة عبر الإنترنت بتكلفة 21 دولارًا. يمكن لأي مواطن إسرائيلي، بالغ أو قاصر، تقديم طلب وفقًا للمعايير.

وذكرت أن "ملء استبيان ESTA (النظام الإلكترونيّ لتصريح السفر) الخاص بإدارة الحدود الأميركية، هو استبيان باللغة الإنجليزية يُسأل فيه كل مسافر عن بيانات السيرة الذاتية، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد، ومعلومات جواز السفر"، مؤمدة أن "الموافقة عند استلامها، ستكون صالحة لمدة عامين".

كما يجب على المسافر أيضًا "الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمدة الإقامة في الولايات المتحدة، والأمراض، والاعتقالات والإدانات السابقة لارتكاب أعمال إجرامية، والتاريخ السابق لرفض التأشيرة، أو الترحيل".

وذكرت أنه لا يكون هناك اطلاع أميركيّ شامل على "التسجيل الجنائي للمواطنين الإسرائيليين، ولكن فقط في حالات معينة وبطريقة نموذجية".

وأضافت أنه "خلال 72 ساعة من لحظة تقديم الطلب عبر الإنترنت، حتى الحصول على تأشيرة إقامة لمدة تصل إلى 90 يوما. وبهذه الطريقة، تنضم إسرائيل إلى ’النادي المرموق’ الذي يضمّ نحو 40 دولة في العالم".

وقالت إن الخطوة المرتقبة تأتي، "بفضل تصميم السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، توم نايدس، بالإضافة إلى أنشطة وزارة الخارجية، وسلطة الهجرة والسكان في الأشهر الأخيرة".

ولفتت إلى أنه "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أنه سيتم إلغاء (إلزامية) التأشيرة إلى الولايات المتحدة، وسيتمكن المواطنون الإسرائيليون الذين يحملون جواز سفر ’بيومتريّ’ من السفر إلى الولايات المتحدة، بتأشيرة إلكترونية مخفّضة".

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