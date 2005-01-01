إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الداخل المحتل/سما/

أصيب شابان (21 و22 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة بئر المكسور بالداخل المحتل، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لأحد المصابين، إذ وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وجاء عن مستشفى "رمبام"، أن مصابا آخر بإطلاق نار وصل من بئر المكسور ووصفت حالته بالمتوسطة.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل وأحداث العنف، في ظل تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين.

مما يذكر أن عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بلغ 174 قتيلا بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 19 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.