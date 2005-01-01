  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الإثنين 25 سبتمبر 2023 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان إحداهما خطيرة في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل



الداخل المحتل/سما/

أصيب شابان (21 و22 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة ومتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة بئر المكسور بالداخل المحتل، مساء الإثنين.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية لأحد المصابين، إذ وصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وجاء عن مستشفى "رمبام"، أن مصابا آخر بإطلاق نار وصل من بئر المكسور ووصفت حالته بالمتوسطة.

وشرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في جرائم القتل وأحداث العنف، في ظل تقاعس الشرطة والحكومة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين.

مما يذكر أن عدد القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بلغ 174 قتيلا بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 19 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.

#اصابات #بلدة بئر المكسور

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد شاب متأثرا بإصابته إثر انفجار شرق غزة

صحيفة تركية تنشر اعترافات عميل لـ"الموساد": هكذا تم تجنيدي وهذا ما طلبوه

إياد علاوي: لم نعثر على عقار واحد باسم صدام حسين ولم يقترب أبدا من المال الحرام

بعد السعودية .. اسرائيل تقول طوفان"التطبيع سيجتاج هذه الدول الكبرى

"الجريدة الرسمية" تنشر قرارا بتعديل قانون التقاعد العام لعام 2005

حماس: "أبو المعزة" ليس كادراً في الجناح العسكري

إيكونوميست: اتفاق إسرائيلي سعودي قد يقلب الشرق الأوسط رأسا على عقب

الأخبار الرئيسية

thumb (8)

إعلام عبري: "إسرائيل" تسير نحو التصعيد مع غزة وهذه الصورة دليل على ذلك

الاحتلال يبقي معبر بيت حانون مغلقا أمام عمال غزة وهيئة المعابر تنوه..

Bk2l6oeJxT_0_126_1280_719_0_x-large

اشتباكات في تل أبيب خلال "يوم الغفران"

طائرات الاحتلال تستهدف مرصدين للمقاومة شرق غزة

thumb (7)

لليوم العاشر.. تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وإطلاق بالونات حارقة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية