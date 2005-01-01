الاحتلال يبقي معبر بيت حانون مغلقا أمام عمال غزة وهيئة المعابر تنوه..

القدس المحتلة/سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، إبقاء معبر بيت حانون "إيرز" الحدودي مع قطاع غزة مغلقاً، وتأجيل دخول العمال الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة.

وذكرت قناة كان العبرية أن معبر "إيرز" مع قطاع غزة سيبقى مغلقا غدا أمام العمال بسبب استمرار المظاهرات الحدودية.

ولليوم الـ12 على التوالي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد.

وفي السياق، أصدرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، مساء اليوم الاثنين، تنويهاً هاماً بخصوص عمل معبر بيت حانون شمال القطاع.

وأوضحت الهيئة أن معبر بيت حانون سيعمل غداً الثلاثاء بشكل جزئي للسفر للحالات الإنسانية فيما لا يزال الاحتلال مستمر في منع العمال من السفر .

ولفتت هيئة المعابر إلى أن عمل المعبر سيكون بشكل طبيعي للوصول لجميع الفئات.