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الاحتلال يعلن تعرض قواته لإطلاق نار واعتقال شابين على حدود غزة

الإثنين 25 سبتمبر 2023 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن تعرض قواته لإطلاق نار واعتقال شابين على حدود غزة



غزة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن تعرض قواته لاطلاق نار على حدود غزة و اعتقال شابين فلسطينيين، بزعم محاولتهما تسلل السياج الفاصل من جنوب القطاع  نحو الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان له: " أغار الجيش باستخدام طائرة مسيرة على موقع عسكري لحماس بعدما أطلق مسلح كان بالقرب منه النار على قواتنا خلال المواجهات العنيفة التي وقعت في منطقة كارني.

وأضاف: " كما أطلقت قوة من الجيش النار على فلسطيني أطلق النار على القوات وأصابته، بالإضافة إلى ذلك، حددت مراقبات الجيش في وقت سابق من اليوم فلسطينيين حاولا تسلل العائق الأمني من جنوب قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف واعتقلتهما وحولتهما للتحقيق.

#غزة

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