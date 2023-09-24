بعد السعودية .. اسرائيل تقول طوفان"التطبيع سيجتاج هذه الدول الكبرى

القدس المحتلة / سما /

تعتقد اسرائيل أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع السعودية، فسيكون هناك "طوفان" من التطبيع مع كبرى دول العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيا .

سلسلة من الدول الإسلامية التي قد تحذو حذو السعودية وتطبع علاقاتها مع تل أبيب، تقول صحيفة يديعوت احرنوت. في حال تمت الصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وبحسب تقديرات في إسرائيل، بعد اتفاق محتمل مع السعودية، سيكون "طوفاناً" من تطبيع العلاقات من العالم الإسلامي، تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وعمان والعديد من الدول الأخرى في أفريقيا ستقرر تطبيع العلاقات .

إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية، وفي إسرائيل، يجرون محادثات سرية مع المسؤولين في الدولة التي تقيم علاقات تعاون تجارية وسياحية وأمنية مع تل أبيب. ويعمل الأمريكيون أيضًا خلف الكواليس لإقناع الإندونيسيين. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدر مسؤول إسرائيلي كبير أن الإندونيسيين يخشون المظاهرات والاحتجاجات التي يقوم بها المتطرفون، لذا فمن المنطقي بالنسبة لهم انتظار المملكة العربية السعودية حسب الصحيفة العبرية.

وتعتبر ماليزيا، وهي دولة إسلامية كبيرة أخرى في آسيا، معادية تمامًا لإسرائيل - وتحظر دخول الإسرائيليين بشكل مباشر. بل إن ماليزيا كانت تعتبر مركزًا لتدريب نشطاء الجناح العسكري لحماس. تزعم الصحيفة ان السلطات الماليزية، قد تحذو حذو السعودية .

دولة أخرى، تتوقع اسرائيل أن تطبع علاقاتها وهي بنغلاديش. 90% من سكان البلاد مسلمون. وهي لا تعترف بإسرائيل، على الرغم من أن إسرائيل كانت في الواقع من أوائل الدول التي اعترفت بها في عام 1971 - عندما نالت استقلالها.

وفي بنجلاديش، حتى بعد التوقيع على اتفاقيات إبراهيم، وردت أنباء عن وجود تعاون مع إسرائيل. قبل نحو عامين، أرسلت إشارة إلى تل أبيب عندما رفعت الحظر المفروض على مواطنيها الذين يزورون إسرائيل .

عمان، ايضا واحدة من الدول التي قد تطبع علاقاتها مع إسرائيل. زارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2018 ، عندما التقى السلطان الراحل قابوس بن سعيد. وقطع العمانيون علاقاتهم مع إسرائيل بعد الانتفاضة الثانية، لكنهم اتخذوا خطوة تجاه إسرائيل عندما سمحوا للطائرات الإسرائيلية بالمرور عبر مجالهم الجوي في طريقها إلى الشرق.

كذلك وحسب الصحيفة ، تتوقع اسرائيل أن تطبع دول في أفريقيا. إحداها هي جزر القمر ، وهي عضو في جامعة الدول العربية. تقع جزر القمر بين شمال مدغشقر وشمال موزمبيق، وتتكون من ثلاث جزر بركانية، تشكل كل منها دولة اتحادية. جميع سكان جزر القمر مسلمين. وفي إسرائيل، جرت بالفعل اتصالات مع الدولة في السنوات الأخيرة. وفي عام 1994، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، جرت مفاوضات لإقامة علاقات مقابل مساعدات إسرائيلية سخية - ولكن بسبب الضغوط الإيرانية واللوبي في جزر القمر، تراجعوا عن هذه الخطوة.

وقد تقوم موريتانيا، التي قطعت علاقاتها مع إسرائيل قبل 14 عاما بعد 10 سنوات من العلاقات ، بتطبيع علاقاتها إذا تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مع السعودية.

تقع الدولة في شمال غرب أفريقيا بالقرب من المغرب. وأعلن الموريتانيون قطع العلاقات مع إسرائيل عقب عملية "الرصاص المصبوب" في غزة عام 2009، بعد تقلبات في العلاقات.

هناك دولة أخرى مدرجة وهي جيبوتي، التي تقع في القرن الأفريقي، والتي لا تقيم حاليا علاقات رسمية مع إسرائيل.

وجرت محادثات أيضًا مع مالي. لكن مع النيجر، تراجعت الاتصالات معها بسبب الانقلاب العسكري الذي شهدته في الأشهر الأخيرة.