وفاة 64 فلسطينيا في إعصار ليبيا

طرابلس/سما/

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم، عن وفاة 64 مواطنًا فلسطينيًا حتى الآن من أبناء شعبنا جراء الإعصار المدمر الذي ضرب شرق ليبيا.

و قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير د.احمد الديك، أنه بتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء د.محمد اشتية وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، تتابع الوزارة وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية الفلسطينية في المناطق المنكوبة التي ضربها الاعصار في ليبيا للوقوف على حجم معاناتها والضرر الكبير الذي حل بها، ولهذا الغرض أشرفت الوزارة على تشكيل لجان متخصصة لحصر الكارثة بشكل ميداني خاصة في مدينة درنة المنكوبة.

واضاف السفير الديك أنه وفقاً للمعطيات التي وصلت الوزارة من قبل سفارة دولة فلسطين في طرابلس، والمعلومات التي جمعتها وتأكدت منها اللجان المكلفة بإشراف القنصلية العاملة لدولة فلسطين في بنغازي، تبين أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء هذا الإعصار بلغ حتى اللحظة ٦٤ شهيداً، هذا بالاضافة لما يزيد عن ١٠ مواطنين لا زالوا في عداد المفقودين وجاري البحث عنهم، وما يزيد على ١١٠ أسرة في عداد العائلات المنكوبة التي تضررت بأشكال متفاوتة.



وأوضح السفير الديك أن اللجان الميدانية المكلفة تقوم بحصر وعمل كشوف بتلك العائلات المنكوبة، وتتحقق من مدى الضرر الذي لحق بكل منها لتحديد أوجه المساعدات المطلوبة لاغاثتهم.



وتابع: "تتقدم الوزارة باحر التعازي لأسر وذوي الشهداء، وتتمنى العثور على المفقودين أحياء، علما بأن السلطات الليبية المختصة أعلنت المنطقة المنكوبة مغلقة في ظل تضاؤل الفرص بالعثور على ناجين فيها.