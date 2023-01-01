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فيديو.. مانشستر يونايتد ينتصر بصعوبة على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الأحد 24 سبتمبر 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مانشستر يونايتد ينتصر بصعوبة على بيرنلي في الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً على بيرنلي بنتيجة 1-0، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإنجليزي المُمتاز.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب تيرف مور قد بدأ عن طريق النجم البرتغالي للشياطين الحُمر برونو فيرنانديز في الدقيقة 45.

وجاء الهدف بعد لعبة رائعة من جوني إيفانز قابلها برونو بتسديدة على الطائر داخل منطقة الجزاء سكنت شباك أصحاب الأرض.

وكان إيفانز قد سجل هدفاً وألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو “الفار” التي أظهرت وجود حالة تسلل في لعبة الهدف.

وحاول لاعبو الفريقين زيادة الغلة التهديفية في الوقت المُتبقي من اللقاء، ولكن مُحاولاتهم لم تُكلل بالنجاح، لينتهي اللقاء بفوزٍ مُستحق لليونايتد بهدفٍ دون رد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، وذلك بعد الفوز في 3 مُباريات والخسارة في 3 مُباريات في أول 6 جولات.

وسيلعب مانشستر يونايتد المُباراة المُقبلة له في البريميرليج يوم السبت المُقبل على أرضه ضد كريستال بالاس، فيما سيحل بيرنلي في اليوم نفسه ضيفاً على نيوكاسل في أرض ملعب سان جيمس بارك.

#الدوري الإنجليزي #مانشستر يونايتد #بيرنلي

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