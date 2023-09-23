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"كان": تحذيرات وقلق في القيادة الأمنية الإسرائيلية من التطبيع مع السعودية

الأحد 24 سبتمبر 2023 09:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كان": تحذيرات وقلق في القيادة الأمنية الإسرائيلية من التطبيع مع السعودية



القدس المحتلة / سما /

نشرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" تقريرا، يفيد بأن القيادة الأمنية في إسرائيل قلقة من اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية، محذرة من أن يتيح اتفاق مماثل لها قدرات نووية.

وأعرب مسؤولون أمنيون إسرائيليون لهيئة البث الرسمية "كان" عن مخاوفهم من إمكانية أن يسمح اتفاق مع السعودية لها بقدرات لتخصيب اليورانيوم، مؤكدين أن "رؤية رئيس الوزراء بنيامين  نتنياهو للسلام مع السعودية هي بالفعل شرق أوسط جديد"، لكنهم أعربوا عن قلقهم البالغ من أن يكون في إطار "الشرق الأوسط الجديد " هذا، قدرة للمملكة على تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان هذا تحت مظلة أمريكية، وقالوا "في الشرق الأوسط يمكن أن يحدث كل شيء ويمكن أن يتبدل النظام وغدا تصبح هذه القدرات مع النظام الجديد".

وتطرق التقرير إلى خلافات بالرأي داخل جهاز الأمن بشأن الطلبات النووية السعودية.

ونقلت الإذاعة عن مسؤول مطلع على الاتصالات قوله:"هذه المرة، وخلافا للاتفاق مع الإمارات، يوجد عمل منظم في المقر.. أجرت القيادة الأمنية نقاشا بالموضوع السعودي مع وزير الأمن، لكن حاليا لم يجر أي نقاش هام في المجلس الأمني المصغر (الكابينيت) عن الموضوع". 

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال الأربعاء الماضي في حديث لشبكة "فوكس نيوز" إن السعودية تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات.

وأكد بن سلمان أنه "إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلا بد لنا من حيازته بالمثل"، مشددا على أنه "لا فائدة من حيازة الأسلحة النووية لأنه لا يمكن استخدامها".

بدوره، قال نتنياهو، الجمعة، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية خلال الأشهر القليلة المقبلة، أو سيتم تأجيله لعدة سنوات.

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