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لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)

السبت 23 سبتمبر 2023 10:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
لافروف: واشنطن تبذل قصارى جهدها لمنع قيام دولة فلسطين (فيديو)



نيويورك/سما/

 قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن الولايات المتحدة غير معنية بقيام دولة فلسطينية.

وأشار، في رد على سؤال صحافي خلال مؤتمر عُقد السبت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن “الأمريكيين يقومون بكل شيء لكي لا تتشكل دولة فلسطين”.

وأضاف لافروف: "لا يمكن تحقيق التطبيع الكامل في الشرق الأوسط دون حل القضية الرئيسية وهي تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي طال أمده على أساس قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، التي طرحتها السعودية في وقتها".

وتابع "ينتظر الفلسطينيون الدولة الموعودة رسميا منذ أكثر من 70 عاما، لكن الأمريكيين احتكروا عملية الوساطة ويبذلون كل ما في وسعهم لمنع ذلك".

وأردف: "ندعو جميع الدول المسؤولة إلى توحيد جهودها من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة".

وأكد أن "المظهر الواضح لأنانية الأقلية الغربية تظهر من خلال المحاولات المهووسة لـ "أوكرنة" جدول أعمال جميع المناقشات الدولية، مما يدفع إلى الخلفية سلسلة كاملة من الأزمات الإقليمية التي لم يتم حلها، والتي طال أمد الكثير منها لسنوات وحتى عقود عديدة"

 

 

 

#روسيا

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