  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقربون من بن غفير: تقديم أي تنازلات للفلسطينيين سيؤدي إلى حل الحكومة

السبت 23 سبتمبر 2023 01:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقربون من بن غفير: تقديم أي تنازلات للفلسطينيين سيؤدي إلى حل الحكومة



القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مقربين من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، السياسي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير حذروا من أن تقديم أي تنازلات للفلسطينيين سيؤدي إلى حل الحكومة.

ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12 عن المسؤولين المقربين من بن غفير، يوم الجمعة، قولهم إن "أي تنازلات يتم تقديمها للفلسطينيين في إطار الاتفاق مع السعودية ستؤدي إلى حل الحكومة".

وتابعوا: "إذا بدأوا عمليا في تقديم تنازلات وانتهاك السيادة الإسرائيلية، فهذه إشارة إلى أن بيني غانتس سيدخل المشهد"، في إشارة إلى "حكومة وحدة وطنية" محتملة، مضيفين أنه "يمكن لحزب بيني غانتس أن يحل محل أولئك الذين يغادرون".


وأضاف المقربون من بن غفير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "يريد خيرا لدولة إسرائيل، لكن حزب "عوتسما يهوديت" (الذي يقوده بن غفير) لن يسمح بالسلام مقابل الأرض، أو السلام مقابل تقويض سيادة دولة إسرائيل".

ويأتي بيان الوفد المرافق لبن غفير بعد أن أرسل 13 نائبا من حزب الليكود "رسالة مفتوحة" إلى نتنياهو، قبل لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حذروا فيها من أنه لن يتم قبول السلام إلا "مقابل السلام وليس الأراضي".

وكان بنيامين نتنياهو قد قال في خطابه أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة إن إسرائيل تقترب من اتفاق سلام مع السعودية، في الوقت الذي تحدثت فيه التقارير الإعلامية حول أن الرياض تشترط تقديم تنازلات للفلسطينيين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

#ايتمار بن غفير

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: مقاعد فارغة وخريطة نتنياهو في الأمم المتحدة تثير تفاعلاً

إصابة مواطنين بقصف إسرائيلي على غزة

غلاف غزة يشتعل: إصابات وإطلاق بالونات حارقة و تفجير عبوات ناسفة (صور وفيديو)

الاحتلال يعتقل القائد في عرين الأسود خالد طبيلة "البلدي"

أول تعليق من حماس على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

أسعار صرف العملات

نتنياهو: "إسرائيل" على أعتاب "اتفاق سلام تاريخي" ولا يحق للفلسطينيين الاعتراض

الأخبار الرئيسية

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة

netn-730x438

شاهد: مقاعد فارغة وخريطة نتنياهو في الأمم المتحدة تثير تفاعلاً

photo_2023-09-22_19-06-55

أول صورة للقيادي في عرين الأسود خالد طبيلة بعد اعتقاله

photo_2023-09-22_18-14-21

إعلام إسرائيلي: جرأة هذا الفلسطيني جعلت الجيش يقصف موقعا لحماس (فيديو)

جيش الاحتلال يصدر بيانا عقب عدوانه على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية