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الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب

الجمعة 22 سبتمبر 2023 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش: خطاب نتنياهو متعجرف وعنصري ومليء بالأكاذيب



رام الله/سما/

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لم يفاجئنا بخطابه في الأمم المتحدة، والذي كان كالعادة خطابًا متعجرفًا وعنصريًا إلى درجة تثير الاشمئزاز ومليئًا بالأكاذيب، ويصادم كل الحقائق التاريخية والدينية و القانونية.

وأضاف قاضي القضاة في تعليقه على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن رئيس حكومة الاحتلال قد دأب على أسلوب "اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، ثم واصل الكذب حتى تصدق نفسك"، وأن الحقيقة الواضحة هي ما قاله الرئيس محمود عباس في خطابه أمس بأنه واهم من يظن أنه يمكن تحقيق السلام في الشرق الاوسط بدون ان يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وزوال الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار قاضي القضاة إلى ان المنطقة برمتها لا يمكن ان تنعم بالاستقرار إذا ما ظن أحد أنه يمكن تجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأننا الرقم الصعب في معادلة المنطقة وأمنها واستقرارها.

#محمود الهباش

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