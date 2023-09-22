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إعلام عبري: هذا الأمر وضع الجيش بحالة إحراج ودفعه لقصف أهداف بغزة

الجمعة 22 سبتمبر 2023 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: هذا الأمر وضع الجيش بحالة إحراج ودفعه لقصف أهداف بغزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن أمر وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة إحراج ودفعه لقصف أهداف في قطاع غزة .

وبحسب المراسل العسكري لموقع واللا العبري أمير بوخبوط، فإن الجيش الإسرائيلي حاول جاهدًا إخفاء حقيقة حرائق الغلاف بفعل البالونات الحارقة، لكن سلطة الإطفاء كشفت الحقيقة وقالت إن سبب الحرائق ناجم عن إطلاق البالونات من غزة.

وأشار بوخبوط إلى أن ذلك وضع الجيش بحالة حرج وإعطاء تعليمات بقصف أهداف في القطاع.

ونشر جيش الاحتلال مساء اليوم توثيقًا للقصف على عدة أهداف بقطاع غزة.

بحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه قصف موقعين بطائرات بدون طيار، لقوات الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس".

وأشار إلى أنه قصف موقع آخر بالدبابات أطلقت منه نيران تجاه قواتهم على حدود غزة. بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

#اسرائيل #الجيش الاسرائيلي

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