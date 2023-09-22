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فتوح يرحب بقرار حكومة جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

الجمعة 22 سبتمبر 2023 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يرحب بقرار حكومة جنوب إفريقيا إعفاء جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول



رام الله/سما/

رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بقرار حكومة جمهورية جنوب إفريقيا باعفاء المواطنين الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر فلسطينية من تأشيرات الدخول.

وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس، مساء اليوم الجمعة، "إنه قرار مشرف ومنسجم مع مواقف ومبادئ دولة جنوب إفريقيا في الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه الوطنية المشروعة".

وأضاف: "نثمن مجددا مواقف أصدقائنا أبناء نيلسون مانديلا الذين عودونا على دعمهم ووقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني، وندعو جميع الدول التي تدعم الحرية والديمقراطية وتقف ضد الاستبداد والظلم  والعنصرية، باتخاذ خطوات مماثلة لنصرة شعبنا وقضيتنا نحو التحرر والاستقلال".

#روحي فتوح

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