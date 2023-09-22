إعلام إسرائيلي: جرأة هذا الفلسطيني جعلت الجيش يقصف موقعا لحماس (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

تداولت مواقع التواصل، مساء اليوم، مقطع فيديو لشاب فلسطيني يطلق النار على قوات الاحتلال الإسرائيلي عند السياج الزائل شرق غزة.

وقال ألموغ بوكير المراسل العسكري للقناة الـ13 العبرية: "جرأة هذا الفلسطيني الذي يطلق النار على قوات الجيش الإسرائيلي عند السياج الحدودي مع غزة، ردًا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي موقعًا لحماس بالمدفعية.

وتظاهر العشرات من الشباب الثائر على الحدود الشرقية في غزة وجباليا وخانيونس، احتجاجاً على الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والجرائم المتواصلة بحق المقدسات وشعبنا.

وبحسب وزارة الصحة، فإن 31 مواطناً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال على الحدود الشرقية.