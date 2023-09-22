الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي

رام الله/سما/

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناسبة ذكرى يوم إعلان المملكة العربية السعودية.

وقال الرئيس في برقية التهنئة: "يطيب لنا أن نبعث لكم، ومن خلالكم للحكومة وشعب السعودي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين، وبالأصالة عن نفسي بأسمى عبارات التهاني الأخوية، بحلول اليوم الوطني السعودي الـ93، الذي تحتفلون فيه بذكرى إعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف: "نشارككم السعادة بهذه المناسبة الوطنية، التي تحمل شعار "نحلم ونحقق"، لندعو الله عز وجل، أن تعود عليكم وأنتم في أتم الصحة والسعادة، وباستمرار التوفيق والنجاح في قيادة المملكة وشعبها الشقيق، نحو المزيد من التقدم والرخاء، ومواصلة تعزيز مكانتها الرائدة والفاعلة إقليميا ودوليا، والوقوف إلى جانب قضايا أمتنا المجيدة، وعلى رأسها قضية شعبنا التي تولونها دعمكم التاريخي، طيلة عقود نضاله المشروع لنيل حريته واستقلاله".

كما أبرق الرئيس، مهنئا ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لذات المناسبة.

وأشاد في برقية التهنئة لولي العهد، بالدور السعودي الرائد على الساحتين الإقليمية والدولية، وبمسيرة نهضتها وتنميتها، المشهود لها، وبانشغالكم الدائم بقضايا أمتنا، وعلى رأسها قضية شعبنا الفلسطيني الذي تولونه جل اهتمامكم.