ترجيحات بانهيار حكومة نتنياهو قريبا

القدس المحتلة / سما /

قدرت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تتعمق الخلافات داخل الائتلاف الحكومي، وربما انهياره في الدورة المقبلة للكنيست، على خلفية الانقسامات حول بعض القضايا السياسية الداخلية والخارجية، خاصة فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن قضية نقل مدرعات ومعدات وأسلحة للسلطة الفلسطينية زادت من حالة الشرخ في أوساط الحكومة الإسرائيلية، رغم نفي نتنياهو نقل أي أسلحة أو معدات، وأن ما نقل فقط 8 مدرعات كان قرار نقلها اتخذ إبان الحكومة السابقة، والتي نفت بدورها ذلك.

ووفقا للصحيفة، فإن هذه القضية جزء من قضايا خلافية أخرى، منها إخلاء البؤر الاستيطانية، وأوضاع الأسرى الفلسطينيين، والتعاون مع السلطة الفلسطينية، والتعامل مع استفزازات حزب الله، وغيرها من القضايا.

ويقدر المحيطون بنتنياهو، أن الائتلاف لن يستمر لفترة طويلة، فيما قال عضو بارز منه، إن الحكومة ستنهار بسبب تطرف بن غفير، وسموتريتش، ونحن بحاجة إلى معجزة حتى يتمكن الائتلاف من البقاء حتى نهاية المؤتمر الشتوي للكنيست.

وهاجمت المصادر، تصرفات بن غفير وسموتريتش، وانتقاداتهما العلنية لسياسات الحكومة ونتنياهو، مشيرة إلى أن الحكومة ستجد صعوبات في الاستمرار بهذا الشكل حتى نهاية المدة المحددة لها.