بلينكن : القضية الفلسطينية مهمة بالنسبة للسعوديين

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مقابلة "تدوين صوتي" أذيعت الأربعاء، إن السعودية أوضحت للولايات المتحدة أن القضية الفلسطينية تحتل دورا مركزيا ستلعبه في أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل.

وقال بلينكن في رده على سؤال المحاور، تومي فيتور، ونائبه السابق في البيت الأبيض في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بن رودس، على برنامج "تدوينة لإنقاذ العالم Pod Save The World بشأن مجموعة من التقارير الإخبارية حول اتفاق تطبيع محتمل بوساطة أميركية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل قال بلينكن: "من الواضح مما نسمعه من السعوديين أنه إذا أريد لهذه العملية أن تمضي قدمًا، فإن الجزء الفلسطيني سيكون مهمًا للغاية".

وأضاف أنه مهم أيضًا لإدارة بايدن ولجميع الدول التي ستشارك في المفاوضات. تشارك في هذه العملية.

وقال بلينكن في مقابلته مع البرنامج الإذاعي، والتي نشرت حرفيا فيما بعد على موقع وزارة الخارجية الأميركية : "وفي رأينا، بالطبع، يجب أن يتضمن ذلك حل الدولتين".

وفي رده على سؤال يتناول "السبب وراء مساعدة إدارة بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجاب: "إن هذه الأمور لا تتعلق بشخصية القيادات ، أو الأفراد الذين يقودون، بل تتعلق بجوهر القضية وما إذا كان بإمكاننا، في كل ما نقوم به، النهوض بعالم أكثر سلامًا قليلاً، وأكثر ازدهارًا قليلاً، ومليئًا بالفرص قليلاً. وليس هناك شك في ذهني أنه إذا تمكنا من المساعدة في تحقيق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، فإن ذلك سيحرك العالم في هذا الاتجاه. لقد شهدنا اضطرابات غير عادية في ذلك الجزء من العالم منذ عام 1979 على الأقل - عقود من الاضطرابات".

وأضاف أن التطبيع بين إسرائيل والسعودية سيكون "مفيدا للمنطقة"، ووصفه بأنه "تغيير لن يرتبط مرة أخرى بأي حكومة محددة بل بالمصالح الأساسية للدول المعنية". ومع ذلك، أشار بلينكن إلى أن "التطبيع... لا يمكن أن يكون بديلاً عن قيام إسرائيل والفلسطينيين بحل خلافاتهما".

واستطرد الوزير شارحا : "الآن، هذا أمر صعب حقًا. وهناك الكثير مما يدخل في ذلك. ومن غير الواضح ما إذا كنا سنصل إلى هناك. ولكن ليس هناك شك في ذهني أنه إذا استطعنا ذلك، فسيكون ذلك مفيدًا لنا، ومفيدًا للبلدان المعنية، ومفيدًا للمنطقة، ومفيدًا للعالم خارجها. إذا كانت لديك دولة إسلامية رائدة في العالم، دولة إسلامية في العالم، تصنع السلام مع إسرائيل، فسيكون لذلك فوائد تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة" وقال: " الآن، قطعة واحدة مهمة جدًا لهذا التطبيع – أي من الجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين إسرائيل وجيرانها – لا يمكن أن يكون بديلاً عن قيام إسرائيل والفلسطينيين بحل خلافاتهم وتحقيق مستقبل أفضل بكثير للفلسطينيين. وفي رأينا، بالطبع، أن ذلك يجب أن يتضمن حل الدولتين. لذا فمن الواضح أيضًا مما نسمعه من السعوديين أنه إذا أريد لهذه العملية أن تمضي قدمًا، فإن الجزء الفلسطيني سيكون مهمًا جدًا أيضًا".

وفي رده على سؤال يخص اتفاقيات التطبيع السابقة في اتفاق إبراهيم "التي قالت للفلسطينيين، سوف تحصلون على فتات الخبز، إن لم يكن، أو لا شيء على الإطلاق".، أجاب الوزير بأن الأمور لم تستمر على ما يرام بشأن انتشار التطبيع مع الدول العربية والإسلامية الكبرى.

وتظهر تصريحات بلينكن الفجوة بين حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وإدارة بايدن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية في المحادثات مع السعوديين. وفي حين أن واشنطن مقتنعة بأنه سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق كبير دون تحقيق فوائد ملموسة للفلسطينيين وتصر على أن هذا هو موقف الرياض أيضا، فإن نتنياهو وكبار أعضاء مجلس الوزراء يعارضون ذلك، قائلين إن القضية الفلسطينية هامشية من حيث الأهمية.