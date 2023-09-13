جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الانفجار شرق غزة

القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة الانفجار الذي وقع في منطقة ملكة شرق مدينة غزة وأدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 19 بينها إصابات حرجة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "شهدت الساعات الأخيرة أعمال عنف شارك فيها المئات من الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي شرق قطاع غزة، وفي الحادثة تم رصد عدة حالات تفعيل عبوات وإلقاء قنابل، و انتشرت قوات من الجيش الإسرائيلي في الميدان وتحركت ضد الانتهاكات .

وأضاف: "رصدت محاولة إلقاء عبوة على قواتنا، وانفجرت العبوة في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا.

فيما أشارت القناة 14 العبرية إلى أن الجانب الإسرائيليّ "يفحص" احتمال أن يكون إطلاق النار من قِبل جنود الاحتلال صوب المتظاهرين، هو الذي قد أدّى إلى انفجار العبوة الناسفة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضحايا الانفجار.

وففي تعقيب جيش الاحتلال على خبر ورد في قناة 14 العبرية أنه يحقق في إمكانية إطلاق جنوده النار على الشبان، قال: هذا بلاغ كاذب والعبوة الناسفة انفجرت لوحدها أثناء محاولة إلقائها.

وردت القناة الـ14 العبرية على جيش الاحتلال قائلة: "تم إطلاق أعيرة نارية من نوع روجر على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون استهدف قواتنا وفقا لإجراءات فتح النار، ويجري التحقيق في احتمال أن تكون إحدى مقذوفات روجر قد قامت بتفعيل العبوة.