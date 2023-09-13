  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الانفجار شرق غزة

الأربعاء 13 سبتمبر 2023 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال ينشر فيديو يوثق لحظة الانفجار شرق غزة



القدس المحتلة/سما/

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مقطع فيديو يوثق لحظة الانفجار الذي وقع في منطقة ملكة شرق مدينة غزة وأدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 19 بينها إصابات حرجة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "شهدت الساعات الأخيرة أعمال عنف شارك فيها المئات من الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي شرق قطاع غزة، وفي الحادثة تم رصد عدة حالات تفعيل عبوات وإلقاء قنابل، و انتشرت قوات من الجيش الإسرائيلي في الميدان وتحركت ضد الانتهاكات .

وأضاف: "رصدت محاولة إلقاء عبوة على قواتنا، وانفجرت العبوة في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا.

فيما أشارت  القناة 14 العبرية إلى أن الجانب الإسرائيليّ "يفحص" احتمال أن يكون إطلاق النار من قِبل جنود الاحتلال صوب المتظاهرين، هو الذي قد أدّى إلى انفجار العبوة الناسفة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضحايا الانفجار.

وففي تعقيب جيش الاحتلال على خبر ورد في قناة 14 العبرية أنه يحقق في إمكانية إطلاق جنوده النار على الشبان، قال: هذا بلاغ كاذب والعبوة الناسفة انفجرت لوحدها أثناء محاولة إلقائها.

وردت القناة الـ14 العبرية على جيش الاحتلال قائلة: "تم إطلاق أعيرة نارية من نوع روجر على الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون استهدف قواتنا وفقا لإجراءات فتح النار، ويجري التحقيق في احتمال أن تكون إحدى مقذوفات روجر قد قامت بتفعيل العبوة.

#غزة #انفجار شرق غزة

الأكثر قراءة اليوم

زلزال عنيف وتسونامي كبير خلال أيام وهذه الدول المعرضة لكوارث خطيرة

مصابي عملية حوارة أبناء شخصيات معروفة في "إسرائيل"

الكيلة توقف نقيب المهن الصحية عن العمل.. و"الطب المخبري" يرد

بعد أكثر من 13 ساعة.. انتهاء جلسة "العليا الإسرائيلية" بشأن التعديلات القضائية

أسلحة للسلطة الفلسطينية: نتنياهو يصدر تعليمات لمجلس الأمن القومي ..

دويكات يكشف حقيقة تسلم السلطة الفلسطينية أجهزة ومعدات من الاحتلال

هل سيكون مصير أبو مازن نفس مصير أبو عمار؟

الأخبار الرئيسية

photo_2023-09-13_15-59-33

5 شهداء و25 إصابة بانفجار شرق غزة (صور وفيديو)

photo_2023-09-13_19-18-48

قتلى وجرحى إثر تجدد الاشتباكات بمخيم عين الحلوة

Doc-T-14966-638151569123750214

الأسرى ينتصرون على السجان ويعلقون الإضراب عن الطعام

photo_2023-09-13_16-18-25

شهيدين و6 إصابات في عدوان إسرائيلي على طرطوس السورية

أسلحة للسلطة الفلسطينية: نتنياهو يصدر تعليمات لمجلس الأمن القومي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية