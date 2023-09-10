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فوائد جلسات العلاج الطبيعي للجسم

الأحد 10 سبتمبر 2023 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوائد جلسات العلاج الطبيعي للجسم



وكالات / سما /

عند الإصابة بمشكلة في الظهر أو القدمين أو الركب بعد فترة من العلاج يتطلب الطبيب المتابع للحالة الخضوع لجلسات العلاج الطبيعي، لاستكمال العلاج ، ووفقا لتصريح  خاص لدكتور طارق عبد الرؤوف استشاري العلاج الطبيعي بالقصر العيني، سنتعرف علي أبرز الفوائد الخاصة بالعلاج الطبيعي، ومنها:-

-تقليل وتخفيف الآلام

العلاج الطبيعي  يساعد بشكل ملحوظ في تقليل الشعور بالألم المصاحب لبعض الأسباب السابق ذكرها، لأنه يعتمد علي التعامل مع  الأماكن الضعيفة في الجسم، اي التي بها المشكلة وتتسبب في الإصابة والشعور بالألم.

- تحسن الحركة

العلاج الطبيعي له دور كبير في تحسن الحركة وتنشيط الجسم بشكل عام، وتحسين نطاق الحركة.

- تقوية العضلات

يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات والأوتار والأربطة الموجودة في الجسم، هذا الأمر يحسن بشكل كبير في تقليل الضغط علي المفاصل وتحسن وظيفتها.

-يحسن توازن الجسم

يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في استعادة التوازن عند وجود اختلالات به، فهو يعمل علي تقوية العضلات والأعصاب وبالتي يقلل من حدتها.

-يحسن وظائف الجسم

لأن العلاج الطبيعي يتم تحت إشراف طبي، فيساعد بشكل كبير في تحسن وظائف الجسم، وتقليل الشعور بحدة الألم ، وتحسن الوظائف الحيوية بالجسم.

وأخيرا نصح استشاري العلاج الطبيعي،بضرورة القيام بالعلاج الطبيعي تحت إشراف الطبيب لأن هناك طرق عدة وأنواع كثيرة منه، فيجب يتم تحديد النوع والمدة التي يجب الخضوع لها.

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