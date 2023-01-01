عودة رائد فضاء الإمارات سلطان النيادي إلى الأرض.. تفاصيل الرحلة

وكالات / سما /

عاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الأرض، صباح اليوم برفقة طاقم Crew 6، بعد إنجازه أول مهمة عربية بتاريخ الفضاء، حيث هبطت مركبة الفضاء دراجون في البحر بالقرب في فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك رائد الفضاء سلطان النيادي في نحو 200 تجربة علمية، خلال وجوده على متن محطة الفضاء الدولية ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر.

رحلة العودة

واستغرقت 17:17 ساعة، والتي بدأت أمس "الأحد" 3 سبتمبر في تمام الساعة 02:05 مساء بتوقيت القاهرة، مع لحظة انفصال المركبة الملتحمة بالمحطة الدولية، بعد إنجاز أطول مهمة للرواد العرب في الفضاء، والتي استمرت 186 يوماً، وعقب الهبوط سارعت الفرق المختصة لانتشال المركبة ونقلها على متن سفينة، ومن ثم إجراء الاختبارات الطبية الأولية على رواد الفضاء ومن ضمنهم سلطان النيادي للتأكد من سلامتهم، على أن يجري نقلهم بواسطة مروحية إلى مركز كينيدي للفضاء، لإجراء المزيد من الفحوص الطبية والمباشرة بفترة إعادة التأهيل.



أبرز التجارب العلمية التي أجراها النيادي في الفضاء:

- تأثير الجاذبية الصغرى على وظائف القلب والجهاز التنفسي.

- المشاركة في دراسة مسببات الأمراض في الفضاء.

- إنتاج محاصيل غذائية في الفضاء.

- تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على أنماط النوم لرواد الفضاء.

- تجربة إنتاج بلورات البروتينات الخاصة بالأجسام المضادة.

فيما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية حققت إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمت في خدمة البشرية، وقال بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله.".

من جانبه، كتب الشيخ محمد بن راشد عبر حساب على المنصة نفسها: "نهنىء شعب الإمارات وجميع الشباب العربي بالعودة السالمة لسلطان النيادي لكوكب الأرض - أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة في محطة الفضاء الدولية. أجرى سلطان 200 مهمة بحثية علمية .. وقضى أكثر من 4400 ساعة في الفضاء .. وألهم ملايين الشباب العربي بأننا قادرون على المساهمة الإيجابية في مسيرة البشرية العلمية والحضارية".