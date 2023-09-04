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إصابة خلال مشادة بين حراس وزيرين إسرائيليين

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة خلال مشادة بين حراس وزيرين إسرائيليين



القدس المحتلة / سما /

أصيب حارس أمن إسرائيلي يخدم في حراسة وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، بعد أن تعرض للدهس المتعمد من سائق وزيرة المواصلات ميري ريغيف.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن سائق ريغيف هو من تسبب بالخلافات مع حراس غالانت خلال الحادثة التي وقعت منذ أيام في تل هشومير.

وأشارت الإذاعة إلى أن حارس الأمن في موكب غالانت أصيب بجروح طفيفة.

وقال مصادر مطلعة على الحدث أن سائق مركبة ريغيف رفض التوقف للتفتيش، قبل أن تخرج ريغيف بنفسها من مركبتها وتواجه حراس الأمن التابعين لغالانت.

وطلب مكتب ريغيف من الشاباك التحقيق في الحادثة، متهمةً الحارس بأنه هو من تصرف بعنف.

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