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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت مجموعة من المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، هم: صبر الطويل، عبدو البواب، عدي حمدان، وجميعهم من مخيم الأمعري، يضاف إليهم الطالبين في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون، ومجد حجاج من مدينة البيرة.

فيما اعتقل الشاب وائل الجمل من الخليل.

بينما اعتقل رائد محمد حمدان، وصلاح الدين الجمزاوي من عناتا شرق القدس المحتلة.

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