قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار قرب الناصرة

القدس المحتلة / سما /

قتل شاب في الثلاثينيات من العمر وأصيب شخصان آخران، بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مدينة الناصرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة عندما كانت تسافر على شارع الأنفاق بين بلدة إكسال ومدنية الناصرة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى على شارع 60 قرب الناصرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الميدانية إلى 3 أشخاص، ونقلهم على وجه السرعة وهم بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا إلى المستشفى للعلاج، حيث أعلن لاحقا عن وفاة أحد الجرحى.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، وقامت بإغلاق شارع الأنفاق بمساره المؤدي إلى الناصرة، لحين انتهاء التحقيق الميداني في جريمة القتل.

ومع جريمة القتل التي نفذت قرب الناصرة صباح اليوم الثلاثاء، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وبلغت حصيلة ضحايا العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

وتحولت جرائم القتل في المجتمع العربي إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة الأمن الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

يأتي ذلك، وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.