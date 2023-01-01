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فيلم Blue Beetle يحقق 86 مليون دولار عالميًا

الإثنين 04 سبتمبر 2023 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيلم Blue Beetle يحقق 86 مليون دولار عالميًا



وكالات / سما /

حقق فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle، إيرادات وصلت إلى 86 مليونًا و624 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل بين 50 مليونًا و824 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و35 مليونًا و800 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لـ خريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أوBlue Beetle، العمل مستوحى من احدى شخصيات شركة DC.

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.

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