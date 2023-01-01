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المونيتور: لماذا يحث رؤساء الشاباك السابقون بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟

الأحد 03 سبتمبر 2023 12:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المونيتور: لماذا يحث رؤساء الشاباك السابقون بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟



القدس المحتلة/سما/

دعا اثنان من رؤساء جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي السابقين "عامي ايالون" و "يوفال ديسكين" الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم توجيهه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، خلال زيارته المقررة إلى أمريكا منتصف الشهر الجاري.

ووفق موقع "المونتور" الأمريكي، فإن المسؤولين السابقين يخشيان أن تؤدي دعوة "نتنياهو" للبيت الأبيض إلى إرسال رسالة للإسرائيليين مفادها أن "بايدن" يؤيد خطة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.

وكان "ايالون" قد حذر من أن تضفي زيارة نتنياهو الرسمية إلى واشنطن شرعية على الانقلاب الحكومي الذي يقوده؛ بهدف إضعاف النظام القضائي، وإنشاء نظام سلطوي في إسرائيل، في إشارة إلى خطة الإصلاحات القضائية.


بدوره، قال "ديسكين" إن عدم توقف خطة الإصلاحات القضائية على الفور سيثير الخشية من اللاعودة عن المضي بها، وستؤدي إلى إلحاق الضرر الاستراتيجي بإسرائيل وبالمصالح الأميركية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "نتنياهو" يتسبب بضرر جسيم للعلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقل الموقع قول الخبير البارز في العلاقات الإسرائيلية الأميركية "ناداف تامير" إن زيارة نتنياهو إلى واشنطن كانت تحظى بترحيب كبير من قبل جميع الأحزاب الإسرائيلية، لكن الأوقات الحالية ليست طبيعية بين البلدين، على حد تعبيره.

وأضاف أن "نتنياهو" سيواجه أوقاتا عصيبة وهو يسوّق لاجتماعاته في الأمم المتحدة على أنها إنجازات دبلوماسية، ولهذا فإن المعارضة الإسرائيلية تركز على إحباط عقد الاجتماع في البيت الأبيض.

#بايدن

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