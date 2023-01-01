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النقب: مظاهرة الثلاثاء القادم احتجاجا على هدم المنازل

السبت 02 سبتمبر 2023 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: مظاهرة الثلاثاء القادم احتجاجا على هدم المنازل



النقب/سما/

دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بالنقب بعد اجتماع طارئ، إلى مظاهرة يوم الثلاثاء القادم الساعة الخامسة مساء على مفرق عرعرة، وذلك احتجاجا على جرائم هدم المنازل والتحريض ضد الجماهير العربية؛ وفقا لما ورد في بيان لها.

وقالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، إنه "على خلفية حملة التحريض العنصرية التي يقودها الوزير بن غفير وعلى خلفية جرائم هدم المنازل العربية والتي كان آخرها هدم 29 مبنى لعائلتي أبو هليل والغنامي في منطقة أم متنان، والخطر الداهم بتهجير قرى بأكملها ومحوها عن الخارطة بما فيها قرية راس جرابا، جرى اتخاذ عدة قرارات احتجاجية".

ودعت اللجنة والمجلس الإقليمي إلى مظاهرة حاشدة على مفرق عرعرة النقب يوم الثلاثاء الساعة الخامسة مساء، على خلفية جرائم هدم المنازل العربية والتحريض العنصري ضد الأهالي في النقب.

كما تقرر إقامة خيمة اعتصام وتضامن مع الأهالي من عائلة أبو هليل، وفتح باب صندوق الدعم والتبرع لمساعدتهم في إعادة بناء بيوتهم، وإيصال رسالة لحكومة بن غفير "هم يهدمون ونحن نبني، ولن نترك أي عربي وحده في مواجهة سياسة التهجير والترحيل"؛ حسبما ورد في البيان.

وشدد البيان على أنه "من أجل مواجهة مخطط هدم المنازل لا بد من توحيد كل الطاقات وتظافر جهود كل القوى الوطنية".

وأكد على أهمية "العمل على تدويل القضية وطرحها على المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية، إذ أن سياسة هدم المنازل العربية وتهجير قرى عربية لإقامة أخرى يهودية على أنقاضها تشكل انتهاكا للمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية بشأن حقوق الإنسان والحق في الملكية والحق في المسكن وحقوق الشعوب الأصلانية".

وختمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف بيانهما "علينا أن ندرك جميعا أن مستقبلينا مسؤوليتنا وأننا بوحدتنا وبعملنا الجماعي وبصمودنا ونضالنا الجماهيري سننتصر وسننتزع حقنا في العيش بكرامة على أرض الآباء".

#النقب

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