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"الهيئة المستقلة" تنفي إصدار أي بيان حول أوجه إنفاق أموال إعمار مخيم جنين

السبت 02 سبتمبر 2023 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الهيئة المستقلة" تنفي إصدار أي بيان حول أوجه إنفاق أموال إعمار مخيم جنين



رام الله/سما/

نفت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إصدار أي بيان حول أوجه إنفاق أموال إعمار مخيم جنين.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، إن "بعض مجموعات الفيسبوك ومجموعات ناشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تداولت بيانا بعنوان (الهيئة المستقلة تطالب بالكشف الشفاف عن أوجه إنفاق أموال إعمار مخيم جنين) بتاريخ اليوم ويحمل الرقم 39/2023"، مضيفةً أنه "وفي الوقت الذي تنخرط فيه الهيئة بقضايا الرأي العام الملحة والقضايا الحقوقية، كقضية إعمار مخيم جنين من خلال فريق المؤسسات الأهلية الذي يتابع عمل لجنة إعمار المخيم، فإنها تؤكد عدم تلقي الفريق أية شكاوى أو اعتراضات على عمل اللجنة من أية جهة كانت".

وأكدت الهيئة بأن "هذا (البيان) المُشار اليه أعلاه لم يصدر عنها مطلقًا، وأن أي بيان أو موقف تُصدره الهيئة يتم نشره عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تعميمه بشكل رسمي على مختلف وسائل الإعلام".

كما أكدت أنها تحتفظ بحقها في الملاحقة القانونية لأي جهة أو شخص ينتحل صوتها ويحاول تزوير وثائق تبدو وكأنها صادرة عنها.

#الهيئة المستقلة

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