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"الصليب الأحمر" يدعو سلطات الاحتلال لحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين

الجمعة 01 سبتمبر 2023 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصليب الأحمر" يدعو سلطات الاحتلال لحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين



غزة/سما/

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم الجمعة، جميع السلطات الإسرائيلية المعنية إلى حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني ذات الصلة.

وقالت اللجنة في بيان لها: "أنه وبموجب القانون الدولي الإنساني، يعتبر المعتقلون الفلسطينيون أشخاصًا محميّين ولهم الحق في التواصل مع أسرهم".

وأشارت اللجنة الدولية أنها تعمل على تسهيل زيارات أهالي المعتقلين الفلسطينيين إلى أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ عام 1968، قائلةً: "في الأشهر الست الأولى وحدها من العام 2023، تمكن أكثر من 29000 من أهالي المعتقلين من زيارة ذويهم داخل السجون". 

واعتبرت اللجنة هذا بمثابة شريان حياة تشتد الحاجة إليه لكل من المحتجزين وأفراد أسرهم، مما يلبي حاجة إنسانية أساسية وعالمية.

وأكدت اللجنة أنها تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم العائلات عبر تسهيل هذه الزيارات، كما تُبقي، بناءً على تفويضها، على الحوار الثنائي غير المعلن مع السلطات المعنية بشأن القضايا محط الاهتمام.

#الصليب الاحمر

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