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عبد اللهيان من لبنان: أي تطبيع للعلاقات مع "إسرائيل" خطأ استراتيجيا

الجمعة 01 سبتمبر 2023 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبد اللهيان من لبنان: أي تطبيع للعلاقات مع "إسرائيل" خطأ استراتيجيا



بيروت/سما/

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن طهران تعتبر أي تطبيع للعلاقات مع إسرائيل خطأ استراتيجيا.


وفي مؤتمر صحفي عقده حسين أمير عبد اللهيان في بيروت خلال زيارته إلى لبنان، قال: "لقد شهدت شعوب العالم في الأيام الأخيرة كيف تصرف الشعب الليبي بغيرة وحمية دعما لفلسطين".

وأردف: "إننا نعتبر أي تطبيع للعلاقات مع الكيان الإسرائيلي المزيف خطأ استراتيجيا.. وننصح دائما أصدقاءنا في المنطقة بمنع أي تطبيع للعلاقات مع كيان لم يجلب للمنطقة سوى زعزعة الأمن".

وتابع أمير عبد اللهيان: "هناك علاقات استراتيجية مميزة بين طهران وبيروت وهي علاقات قديمة..نتابع التطورات في لبنان بدقة، ومستمرون في دعم محور المقاومة من أجل ضمان الأمن في المنطقة ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني".

واستطرد: "أثبت القادة السياسيون في لبنان وقادة المقاومة خلال العقود الأخيرة، أنهم يعملون من أجل أمن لبنان..لقد أثبت تاريخ لبنان أن القادة السياسيين في هذا البلد لديهم الكفاءة لحل مشاكله".

وأوضح وزير خارجية إيران قائلا: "خلال محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى من سوريا ولبنان، ناقشنا قضايا إقليمية ودولية مهمة، بالإضافة إلى القضايا الثنائية".

وأكد أن "أي قرار يتعلق بحركة الشاحنات والأشخاص على الحدود المشتركة بين سوريا والعراق يعود إلى بغداد ودمشق"، مضيفا: "لن تتمكن أي جهة من إعاقة طرق النقل التاريخية بين دول المنطقة..حدود منطقتنا يجب أن تكون حدود صداقة وحدود اقتصادية وتجارية".

وأكمل: "يسعدنا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض بناء على الاتفاق القائم".

#امير عبد اللهيان #ايران #اسرائيل

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