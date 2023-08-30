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نجم ريال مدريد يُتوج بجائزة لاعب الشهر في الليجا

الخميس 31 أغسطس 2023 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم ريال مدريد يُتوج بجائزة لاعب الشهر في الليجا



وكالات / سما /

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، فوز جود بيلينجهام، الوافد الجديد في صفوف ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الذي يعد الشهر الأول في الموسم الجديد 2023-2024.

وتعاقد ريال مدريد مع النجم الإنجليزي من بوروسيا دورتموند مقابل 103 ملايين يورو، ورغم أن الآمال المعلقة عليه كبيرة جداً، لكن لم يتوقع أحد أن تكون بدايته مع الفريق الملكي بهذه الطريقة المذهلة، حيث استطاع الانسجام سريعاً في غرفة خلع الملابس، وأصبح الهداف الأول للفريق.

ويبدأ بيلينجهام مشواره في الليجا بهذه الجائزة القيمة، التي تعكس الأداء الرائع الذي قدمه في الجولات الثلاثة الأولى من الموسم.

واستطاع جود بيلينجهام أن يسجل 4 أهداف في شباك أتلتيك بيلباو وألميريا وسيلتا فيجو، كما صنع هدف آخر، مما يعني أنه ساهم بتسجيل 5 أهداف حتى الآن، ويتربع أيضاً على صدارة هدافي الليجا.

ولم يواجه بيلينجهام منافسة حقيقية على جائزة الشهر، حيث لم نشهد أداء مماثل لما قدمه، لكن ربما أبرز الأسماء التي ظهرت بصورة مميزة في بداية الموسم هي أنتوان جريزمان، ولامين يامال وإيسكو.

#ريال مدريد #الليجا #لاعب الشهر #جود بيلينجهام

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