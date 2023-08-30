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إصابات بعملية دهس عند بيت سيرا قرب رام الله و "تحييد المنفذ"

الخميس 31 أغسطس 2023 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بعملية دهس عند بيت سيرا قرب رام الله و "تحييد المنفذ"



رام الله / سما /

أصيب 3 مستوطنين على الأقل صباح اليوم الخميس، في عملية دهس نفذها فلسطيني، عند حاجز بيت سيرا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 3 مستوطنين أصيبوا بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة في عملية دهس، وقعت قرب بيت سيرا قضاء رام الله.

ونقل الموقع الإلكتروني لـ "صحيفة يديعوت أحرونوت"، عن المتحدث باسم "نجمة داوود الحمراء" قوله إن "إحدى الإصابات حرجة جدا، والأخرى خطيرة، وإصابة ثالثة طفيفة في عملية الدهس".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتصب عن "تحييد" منفذ عملية الدهس، بإطلاق النار عليه قرب مكان العملية.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الجيش أطلقت النار تجاه فلسطيني نفذ عملية دهس قرب بيت سيرا، وقامت بـ "تحييده"، عند حاجز "حشمونائيم".

وتأتي هذه العملية في أقل من 24 ساعة على تنفيذ عملية الطعن بمدينة القدس، والتي أدت إلى إصابة مستوطن، قبل أن يستشهد المنفذ.

وسبق ذلك، إصابة فلسطيني بجروح حرجة، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، بزعم تنفيذه عملية دهس قرب مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله جريحا.

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