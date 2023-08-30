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مفاجأة حول من زرع العبوة الناسفة وأصابت 3 جنود إسرائيليين بنابلس

الخميس 31 أغسطس 2023 01:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة حول من زرع العبوة الناسفة وأصابت 3 جنود إسرائيليين بنابلس



نابلس/سما/

فجرت مجموعات عرين الأسود بنابلس، فجر اليوم، مفاجأة حول من زرع العبوة الناسفة  والتي أصابت 3 جنود إسرائيليين بجراح خلال اقتحام المستوطنين لقبر يوسف في نابلس مساء أمس الأربعاء.

وقالت مصدر في عرين الأسود لقناة الجزيرة القطرية، أن "العبوة التي انفجرت بجنود الاحتلال في نابلس زرعها الشهيد عايد القني من عرين الأسود."

وأضاف المصدر:" العبوة التي انفجرت في جنود الاحتلال في نابلس أوقعت قتلى وإصابات محققة بينهم.

واستشهد الشاب عايد عادل القني، مساء الأربعاء 30 أغسطس 2023، إثر انفجار عرضي في قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وقالت عرين الأسود في بيان مقتضب:" أن القني أحد "خيرة جنودها المجهولين"، وأنه أحد أبطال الإعداد والتصنيع في مجموعات عرين الأسود والذي التحق بركب الشهداء مساء الأربعاء أثناء التجهيز لملاقاة العدو الصهيوني في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس .

#نابلس #عايد القني

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