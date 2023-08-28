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رئيس الشاباك يحذر : اكتظاظ السجون يحول دون اعتقال المطلوبين

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الشاباك يحذر : اكتظاظ السجون يحول دون اعتقال المطلوبين



القدس المحتلة / سما /

 حذر رئيس الشاباك الإسرائيلي رونان بار المستوى السياسي من أن الاكتظاظ داخل السجون من شأنه أن يعيق بشكل كبير تنفيذ اعتقالات خطيرة في الضفة الغربية .

وبسبب الكثافة العالية وضيق المساحة في السجون، سجون الأسرى الأمنيين، سوف تضر بالاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والشاباك، في ظل موجة العمليات والتوترات الأمنية في الضفة الغربية.

جاء ذلك في صحيفة "يسرائيل هيوم".

ويحول القانون الذي مرره بن غفير في الكنيست يلغي بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن الأسرى الأمنيين.

والافراج الإداري هو آلية أنشأها القانون الإسرائيلي يسمح بإطلاق سراح أسرى امنيين صدرت بحقهم أحكام مخففة نسبياً مع قرب نهاية مدة سجنهم لإفساح المجال في السجون.

ومع دخول قانون بن غفير حيز التنفيذ الجمعة، يحذر المسؤولون الأمنيون من إلغاء اعتقالات المطلوبين أمنيا وإداريا، لأنه لم يعد هناك مكان في السجون.

وقال أعضاء كنيست أن قرار بن غفير غير المسؤول بإلغاء الإفراج الإداري عن السجناء الأمنيين المحكوم عليهم بالسجن" حتى 3 سنوات، دون إعطاء خيارات إضافية لمنشآت السجون، "فجرت" السجون الأمنية، والآن لا يوجد مكان لوضع سجناء أكثر خطورة".

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