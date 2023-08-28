ليبرمان: حماس لديها مقر كامل بغزة لتفعيل العمليات داخل "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

دخل وزير الحرب الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان" على خط المحرضين لتفيذ عمليات اغتيالات ضد قادة المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.

وقال "ليبرمان" وهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" في مقابلة مع القناة 13 مساء اليوم الاثنين، "عندما توليت منصب وزير (الجيش) كانت هناك بالفعل موجة من العمليات الفردية، وبعد شهرين هدأت".

وتابع "لكن في الوقت الحالي لا يتم القيام بأي شيء لوقف العمليات، إن من يبادر ويمول ويحرض على العمليات كل يوم هو حماس في قطاع غزة".

وادعى ليبرمان ان هناك مقر كامل لدى حماس في قطاع غزة مخصص لتفعيل العمليات داخل الكيان.

وأضاف "حماس تتحمل مسؤولية ذلك، وبدون الاغتيالات، لن يكون هناك حل لهذه المشكلة".