  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ليبرمان: حماس لديها مقر كامل بغزة لتفعيل العمليات داخل "إسرائيل"

الثلاثاء 29 أغسطس 2023 12:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: حماس لديها مقر كامل بغزة لتفعيل العمليات داخل "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

دخل وزير الحرب الإسرائيلي السابق "أفيغدور ليبرمان" على خط المحرضين لتفيذ عمليات اغتيالات ضد قادة المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.

وقال "ليبرمان" وهو رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" في مقابلة مع القناة 13 مساء اليوم الاثنين، "عندما توليت منصب وزير (الجيش) كانت هناك بالفعل موجة من العمليات الفردية، وبعد شهرين هدأت".

وتابع "لكن في الوقت الحالي لا يتم القيام بأي شيء لوقف العمليات، إن من يبادر ويمول ويحرض على العمليات كل يوم هو حماس في قطاع غزة".

وادعى ليبرمان ان هناك مقر كامل لدى حماس في قطاع غزة مخصص لتفعيل العمليات داخل الكيان.

وأضاف "حماس تتحمل مسؤولية ذلك، وبدون الاغتيالات، لن يكون هناك حل لهذه المشكلة".

#ليبرمان

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة الاسرائيلية تجمد خطة تسهيلات لغزة بحجة "عقاب حماس" وهي كالتالي..

برئاسة الشيخ.. الكشف عن موعد ذهاب الوفد الفلسطيني إلى السعودية

وزير إسرائيلي يهدد بتصفية قادة "حماس"

بعد لقائها مع كوهين : احتجاجات في ليبيا والمنقوش "تهرب" إلى تركيا

الدبيبة يقيل المنقوش من السفارة الفلسطينية في طرابس

نصر الله لـ"إسرائيل": أي اغتيال على الأراضي اللبنانية سيكون له رد فعل قوي

تقرير: الإدارة الأمريكية تبعث برسائل احتجاج شديدة اللهجة إلى "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

قادة الموساد يستشيطون غضباً من كشف لقاء كوهين مع المنقوش

إعلام إسرائيلي يعلق على خطاب نصر الله حول تهديداته بالرد على أي عملية اغتيال

وزير التعليم يقدم استقالته..

photo_2023-08-28_20-49-14

هبوط طائرة كانت في طريقها إلى تل أبيب في السعودية

photo_2023-08-28_21-20-39

يستهدف الفلسطينيين.. ماذا تعرف عن مشروع "نيمبوس" الذي تدعمه غوغل وأمازون؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية