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وزير التعليم يقدم استقالته..

الإثنين 28 أغسطس 2023 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التعليم يقدم استقالته..



رام الله/سما/

أفادت مصادر إعلاميّة فلسطينيّة، أنّ وزير التربية والتعليم في فلسطين الدكتور مروان عورتاني، قدم استقالته للحكومة، خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدتها في رام الله ظهر الإثنين.

وبحسب المصادر فإن عورتاني تقدّم باستقالته "استباقًا" للتعديل الوزاري الحكومي المرتقب، والذي قالت  إنّ معالمه "ستتضح" خلال 24 ساعة.

في حين ذكرت مصادر أخرى أن استقالة وزير التربية والعليم، تأتي بعد سلسلة طويلة من الإضرابات شهدتها المدارس الفلسطينية، للمطالبة بتحسين ظروف ورواتب المعلمين التي تآكلت في ظل الغلاء الكبير في الأسعار، واحتجاجًا على ما تمر به الوزارة من أزمات متراكمة حتى بشأن أزمة الكتب الدراسية وغيرها.

فيما قالت مصادر أخرى مطلعة، أن رئيس الوزراء محمد اشتية لم يوافق بعد على الاستقالة ويبدو أنه سيرفضها بشكل تام.

#مروان عورتاني

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