الدبيبة من السفارة الفلسطينية في طرابلس: نرفض أي تطبيع مع دولة الاحتلال

طرابلس/سما/

استقبل سفير دولة فلسطين في ليبيا "محمد رحال" وكادر السفارة وقيادات الجالية الفلسطينية ومسؤولي فصائل م ت ف وقادة العمل النقابي والاتحادات، دولة الرئيس م. "عبد الحميد ادبيبة" رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له، الذين قامو بزيارة سفارة دولة فلسطين للتعبير عن موقف ليبيا الداعم والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من داخل مقر سفارة دولة فلسطين.



وبدوره اكد رئيس الوزراء على عمق العلاقات الفلسطينية الليبية وان الشعب الليبي يقف بكل ما يملكه مع القضية الفلسطينية رافضا اي تطبيع مع دولة الاحتلال كما رفض ما قامت به وزيرة الخارجية واعلن عن اقالتها من منصبها وان هذا الموقف لا يمثل حكومة دولة ليبيا وشعبها.



كما اضاف دولته ان ليبيا تعتبر الجالية الفلسطينية المقيمة هم من ابناء ليبيا ويعاملوا معاملة اشقائهم الليبيين.



كما رحب سعادة السفير فى كلمته ووصف هذه الزيارة بالتاريخية والمهمة، حيث ان دولة رئيس الوزراء يعتبر ارفع مسؤول سياسي يقوم بزيارة سفارة دولة فلسطين، واعلان موقف ليبيا المشرف والمساند مؤكدا على الثوابت الفلسطينية التي اقرتها القيادة الفلسطينية وتأييدها دولة ليبيا حتى اعلان دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وشكر سعادته دولة ليبيا وشعبها بجميع مكوناته الشعبية والسياسية الذين اعلنوا رفضهم للتطبيع واى لقاءات مع دولة الاحتلال الذين هبوا في مظاهرات شعبية عارمة عمت كل المدن الليبية وعبروا فيها عن دعمهم لفلسطين ولعدالة قضيتها.



واكد سعادته ان دولة فلسطين وقياداتها منسجمة تماما مع قرارات القيادة الليبية بهذا الخصوص وتشكر شعب ليبيا وقيادته على هذه الوقفة التي تعكس عروبة القضية الفلسطينية لدى الشعوب العربية وخاصة الشعب الليبي الشقيق.