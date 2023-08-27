فيديو.. مانشستر سيتي يفلت من كمين شيفيلد بفوز قيصري

وكالات / سما /

أفلت فريق مانشستر سيتي من كمين مضيفه شيفيلد يونايتد، وحقق فوزاً قيصرياً في الرمق الأخير من اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس الأحد، في ملعب برامول لين، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

السيتي حصل على فرصة للتقدم في الشوط الأول، من خلال ركلة جزاء، لم يفكر الحكم جاريد جيليت مرتين قبل احتسابها لوجود لمسة يد داخل منطقة جزاء الفريق المحلي، لكن النرويجي إيرلينج هالاند سدد الكرة في إطار المرمى.

​وعقب الاستراحة، كرر كل فريق سعيه للوصول إلى الهدف المنشود، وبالفعل تمكن هالاند من فض عذرية الشباك عند حدود الدقيقة 63 من زمن المباراة، بضربة رأسية متقنة بعد عرضية رائعة من الإنجليزي جاك جريليش.

وفي الوقت الذي كان يسعى فيه السيتي لتأمين النتيجة، تلقى ضربة قوية باهتزاز شباكه من تسديدة عبر جايدن بوجل قبل خمس دقائق فقط من نهاية الوقت الأصلي.

واستجمع السيتي قواه ونجح في الرد السريع، بهدف الفوز عبر الإسباني رودريجو، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد السيتي للنقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف عن وست هام الوصيف، في حين يبقى شيفيلد بدون نقاط في المرتبة السابعة عشر.