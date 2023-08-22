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النخالـة: تهديدات الاحتلال لا تخيفنا

الثلاثاء 22 أغسطس 2023 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالـة: تهديدات الاحتلال لا تخيفنا



بيروت/سما/

أكد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن التهديدات الصادرة عن قادة الاحتلال لا تخيف الشعب الفلسطيني ومقاوميه البواسل وأن المقاومة ستمارس حقها الطبيعي والمشروع في التصدي والرد على أي عدوان.

جاء ذلك خلال تلقيه، اتصالاً هاتفياً من د. علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الثلاثاء.

وشدد النخالة أن المقاومة الفلسطينية لن تتهاون أبداً في التصدي للعدوان الصهيوني وأن شباب المقاومة لديهم الشجاعة والقدرة على الرد وتصعيد العمل المقاوم بكل عزم وإصرار.

وأكد د. ولايتي وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته، مشيداً بالصمود والثبات الذي يسطره الشعب الفلسطيني وبسالة أبطال المقاومة الذين يدافعون عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم.

بدوره، شكر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الجمهورية الإسلامية على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، واستعرض آخر التطورات داخل فلسطين لا سيما الأوضاع في القدس والضفة الغربية وما يرتكبه العدو من عدوان وارهاب يومي في المسجد الأقصى والقدس ومدن الضفة ومخيماتها وقراها.

#النخالة

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