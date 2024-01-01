انطلاق العام الدراسي الجديد في عدة محافظات في الضفة

الضفة المحتلة / سما /

انطلق، اليوم السبت، العام الدراسي الجديد 2024/2023، في عدد من المدارس في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان، أن من هؤلاء الطلبة 915 ألفا و327 طالبا/ة في المدارس الحكومية، موزعين على ألفين و364 مدرسة، و342 ألفا و955 طالبا/ة في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، موزعين على 384 مدرسة، و149 ألفا و870 طالبا/ة في المدارس الخاصة، ويبلغ عددها 487 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد المعلمين الإجمالي بلغ 54 ألفا و81 معلما/ة، موزعين على الفين و364 في المدارس الحكومية، و12 ألفا و183 معلما/ة في مدارس الوكالة، و10 آلاف و970 معلما/ة في المدارس الخاصة.