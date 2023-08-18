"كتيبة جنين" تحذر "إسرائيل"..

القدس المحتلة/سما/

وجهت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين في كلمة لها خلال مهرجان تأبين شهداء معركة "بأس جنين" مساء يوم الجمعة، تحذيرات للاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الكتيبة أن معركة "بأس جنين" قد ثبتت معادلات ردع واضحة في وجه الجيش الإسرائيلي وأن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمنا باهضا وكبيرا في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم.

وقالت "كتيبة جنين" في بيان إنها تحذر إسرائيل من ارتكاب أي حماقة، مؤكدة أن السلاح سيبقى جاهزا للتصدي لأي عدوان على جنين.

كما حذرت تل أبيب من محاولة شن أي عدوان أو هجوم على مخيم جنين، مؤكدة جهوزيتها دوما لرد العدوان ودحره.

وأضافت: "نحن ومعنا كل أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير".

وأوضحت في السياق أنها لن تسمح بالمطلق لأي كان بأن يأخذ منهم سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته، مشددة على أن السلاح سيبقى موجها نحو صدر العدو.

كما قالت الكتيبة إن معركة "بأس جنين" البطولية ثبتت معادلة جديدة، وكسرت عنجهية الاحتلال.

وتابعت بالقول: "كنا ولا زلنا السيف المسلط على العدو وما زالت كتيبة جنين ومعها أحرار المقاومة على استعداد للموت في سبيل التحرير"، مشيرة إلى أنها صاحبة اليد العليا في كل مواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

وبدورها أكدت "كتائب شهداء الأقصى - لواء الشهداء" في كلمة لها خلال مهرجان تأبيني لشهداء معركة "بأس جنين" مساء الجمعة، أن معركة "بأس جنين" شكلت حدثا مفصليا.

وأضافت أن المعركة أثبتت قدرة المقاومة في جنين على التصدي للجيش الإسرائيلي.

وذكرت أنها تعاهد شهداء معركة "بأس جنين" بالسير على دربهم حتى التحرير.

وشددت "كتائب شهداء الأقصى" على أنه سيكون هناك رد على أي مساس بالأسرى في السجون الإسرائيلية.



وفيما يلي بيان عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة جنين

يا جماهير شعبنا الصابر المجاهد يا أهلنا المقاتلين والمرابطين الصامدين في مخيم جنين الفداء.

السلام على الشهداء الأكرم منا جميعا، السلام على الذين ضحوا بدمائهم لنحيا، وسطروا بدمائهم أروع البطولات والتضحيات، ويرسمون لنا لوحة عز وفخار، وشهادة وانتصار.

السلام على ذويهم وعائلاتهم وأحبابهم وأصحابهم، السلام على جرحانا البواسل، السلام على أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، السلام على ضفتنا المقاتلة، السلام على جنين ومخيمها وريفها وأهلها الأبطال.

تحية إجلال وإكبار لكم من سراياكم المظفرة وكتيبتها المقاتلة "كتيبة جنين"، التي سطرت أروع الملاحم والبطولات وخاضت المعركة تلو المعركة دفاعاً عن أهلنا في جنين ومخيمها، والتي كان آخرها صباح أمس على محور البيادر، وما لحق بجيش العدو من خسائر.

لقد خاضت كتيبتكم المظفرة بكل قوة وشرف معارك عديدة، من بأس جنين وبأس الأحرار ودرع جنين وثأر الشهداء وغيرها من المعارك البطولية على أرض جنين، ومعها كل الأحرار من فصائل المقاومة، وكنا ولا زلنا السيف المسلط على رقاب بني صهيون، ولا زالت كتيبتكم الباسلة تنتصر لكم ولجراحاتكم وتقدم في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وكانت سراياكم صاحبة اليد العليا دوماً، في كل معركة وجولة وصاحبة الكلمة الفصل والحسم في ميدان المواجهة.

يا جماهير شعبنا الأبي المجاهد ...

ونحن نقف اليوم في تأبين ثلة مباركة من شهدائنا الأبرار الذين ارتقوا لنحيا، وقدموا أرواحهم رخيصةً في الدفاع عن أرضهم وأهلهم خلال معركة بأس الأحرار البطولية، والتي سطرت فيها كتيبة جنين وقوى المقاومة، العديد من الضربات النوعية والاستراتيجية، التي حققت القتلى والاصابات وتدمير الآليات في صفوف العدو وجعلته يخرج خائباً مذلولاً منكسراً على أعتاب المخيم على مدى أكثر من 40 ساعة متواصلة من القتال والمواجهة والتصدي والتضحيات العظام التي بذلها أبناء جنين ضد العنجهية الصهيونية.

يا أبناء مخيم جنين الأبطال ...

إننا وفي هذا الحشد المبارك، ووفاءا لدماء الشهداء وتضحياتهم، ولثبات المجاهدين وقتالهم، فإننا في سرايا القدس - كتيبة جنين؛ نؤكد على ما يلي :-

أولاً : إن معركة بأس جنين البطولية قد ثبتت معادلات ردعٍ واضحة في وجه العدو الصهيوني وإن أي دخول لأرض جنين سيكلفهم ثمناً باهضاً وكبيراً في جنودهم وآلياتهم وحتى طائراتهم.

ثانياً : نحذر العدو الصهيوني من محاولة شن أي عدوان أو هجوم على مخيم جنين، ونؤكد أننا جاهزون دوماً لرد العدوان ودحركم بإذن الله، فأرضنا وسماؤنا عليكم حرام، وسلاحنا جاهز للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومخيمنا.

ثالثاً : نبرق بالتحية والوفاء للقادة العظام، من حملوا أرواحهم على أكفهم، فداءً لمشروع المقاومة، القائد الكبير الحاج زياد النخالة أبو طارق والقائد أبو محمد العجوري، فكل التحية من أبنائكم وأحفادكم في جنين.

رابعاً : لن نسمح بالمطلق لأحد أياً كان، أن يأخذ منا سلاح المقاومة، أو أن يغير وجهته أو بوصلته وسيبقى سلاحنا على امتداد كتائبنا المنتشرة موجهاً نحو صدر العدو.

رابعاً : نؤكد أن مقاتلينا بألف خير وعافية وفي أفضل حالاتهم، وأن معنوياتهم وهممهم تناطح السحاب وأن كل ما رآه العدو ما هو إلا شيء بسيط من بأس الكتيبة في جنين.

خامساً : تتابع كتيبة جنين كافة حملات التحريض التي يشنها إعلام العدو الصهيوني وقادته ضد مخيم جنين ونرقب كافة تحركاته وحشوده على كافة النقاط والحواجز العسكرية ونقول له .. الخبر ما ترى لا ما تسمع.

سادساً: نجدد عهدنا ووفاءنا وإعتزازنا بأهلنا الصامدين في جنين وبشهدائنا وجرحانا وأسرانا ونؤكد لكم أننا سنبقى نقاوم هذا الاحتلال حتى أخر طلقة وآخر مقاتل .. فلا تراجع ولا استسلام، إما النصر أو الشهادة.

التحية لأهلنا الصامدين في كافة المدن والبلدات والقرى والمخيمات على صمودهم وتضحياتهم العظيمة فداءً لمشروع المقاومة واحتضانهم لأهلنا ومجاهدينا رغم قسوة الظروف.

جهادنا مستمر... وسلاحنا مشرع في كل الساحات

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

سرايا القدس - كتيبة جنين

الجمعة 18/أغسطس/2023