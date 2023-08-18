قيادي بحماس: "زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب ولّى إلى الأبد"

غزة/سما/

بارك مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، للحركة الأسيرة ولجميع الأسرى الانتصار العظيم على مخططات المتطرف "بن غفير" وما تسمى إدارة مصلحة السجون.

وقال جبارين خلال حديثه لقناة الأقصى:" إن زمن الاعتداء على أسرانا ومقدساتنا دون عقاب قد ولى إلى الأبد، ولن نسمح لا لـ"بن غفير" ولا لـ"سموتريتش" ولا لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن تسجل صورة نصر في أي مكان أو زمان.

وأكد أن المتطرف "بن غفير"' يتراجع عن تمرير مخططاته العدوانية تجاه الأسرى، خوفا من ردة فعل المقاومة ومن انفجار الأمور في وجهه.

وأضاف أن شعبنا الفلسطيني بكامل أطيافه يترك كل خلافاته السياسية إذا تعلق الأمر في الأسرى والمسرى، وكل مساس بالأسرى سيحرض شعبنا على الثورة في وجه هذا الاحتلال.

واعتبر أن اللحمة الوطنية هي أقوى سلاح من الممكن أن نواجه فيها الاحتلال، وأسرانا هم أكبر مثال على الوحدة.

وأشار إلى أن الحكومة اليمينية الفاشية تحاول تصدير أزماتها الداخلية على حساب افتعال أزمات مع شعبنا الفلسطيني.

وتابع: "الضفة المحتلة تثبت في كل يوم رغم المؤمرات من الاحتلال والإدارة الأمريكية أنها على قدر المسؤولية والأمانة، وشبابها الثائر يواصلون تحديهم للاحتلال وتصديهم لعدوانه بكل السبل".

وأردف: "الضفة مجبولة بدماء خيرة الشبان والأبطال والمقاومين، وستبقى عملاقة وعصية على الاحتلال، ولا يمكن للاحتلال وأعوانه هزيمة هذا الجيل الثائر".

وأكمل: "نقدم التضحيات الكبيرة التي تؤلمنا إلا أننا نقدم هذا الثمن ونحن كلنا يقين ورضا بأننا سننتصر -بإذن الله- على هذا المحتل".