سعودي يهاجم القضية الفلسطينية عبر قناة إسرائيلية.. وسخط واسع

القدس المحتلة/سما/

أثار ناشط سعودي جدلا واسعا، بظهوره على قناة "كان" الإسرائيلية، وسط تزايد التقارير عن قرب توصل الرياض إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.



وظهر الناشط السعودي، بدر السعدون، في مقابلة على قناة "كان" مع الصحفي روعي كايس، تضمنت مهاجمة الفلسطينيين ووصفهم بالإرهاب، إضافة للتعهد باقتراب التطبيع.



وقال السعدون: إن "70% إلى 80% من الشعب السعودي من الشباب، وأقولها لك بكل مصداقية، ليست فلسطين همه الأول، هؤلاء همهم الأول هو المملكة العربية السعودية".



وأضاف "نحن السعوديين نتحدث عن الإعمار نحن لا نتحدث عن الهدم وقتل الإنسان، للأسف الفلسطينيين شوهوا بعض السمعة ولكن الأجيال المتعلمة تنظر أن السلام هذا قرار استراتيجي ولابد من تحقيقه".



وذكر "رسالتي إلى الإخوان الإسرائيليين هي أننا نختلف مع الفلسطينيين في هذه الثقافة وهذا السلوك والعداء وعدم الوفاء والخذلان والإرهاب نحن نختلف تماما".



وزاد "ما يسمى بقضية فلسطين في الواقع كان هناك تضخيم لها، تضخيم كبير لهذه القضية، قضيتنا نحن المسلمين في الحقيقة هي المسجد الأقصى فقط، هذه القضية أصبحت كالذريعة للفارسي للتركي للإرهابي لكل متطرف أي أحد لديه خلل على طول يرفع شعار فلسطين".



وتسائل عن المانع من شراء السعودية لنظام القبة الحديدية الذي طورته شركة "رافئيل" الإسرائيلية الضالعة مباشرة في جرائم قتل الفلسطينيين، والتي توصف بأنها المختبر لتطوير الأسلحة الإسرائيلية مثل نظام القبة والصواريخ.





كما تساءل السعدون عن أسباب السياحة في أوروبا وترك شواطئ تل أبيب التي قد تبعد مدة 5 أو 6 ساعات بالسيارة.



وجاء في المقابلة تأكيد السعدون بأن هناك مشاريع ضخمة مقبلة بين الطرفين، قائلا: "اسمع يا روعي البوابة الصغيرة هي قضية فلسطين، ومتى فتحنا هذه البوابة المشاريع بعدها إن شاء الله.. ومع نهاية السنة القادمة ستكون أنت ضيفي في الرياض".



وشن مغردون هجوما عنيفا على السعودن، قائلين إن النسب والأرقام التي تحدث بها، هي مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة.



وأكد ناشطون على موقف الشعب السعودي الرافض لللتطبيع بالمجمل، بغض الطرف عن أي خطوة رسمية مقبلة تجاه التقارب مع الاحتلال الإسرائيلي.



