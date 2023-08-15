5 مقولات خاطئة متداولة عن الحيوانات

وكالات / سما /

هناك الكثير من المقولات التى تعودنا عليها دائماً تكون بها أسماء بعض الحيوانات، مثل "أنت زي القطط بسبع أرواح"، أو التعليق على بكاء الآخرين السريع نقول "دي دموع تماسيح"، فهناك أقوال صحيحة نتيجة لما يفعله الحيوان، أو مقولات خرافية لا تمت للحقيقة بشيء، نستعرض تفسيرا لأشهر المقولات التي يتم تداولها، وفقا لما نشرة موقع "HowStuffWorks"

أعمى مثل الخفافيش

الخفافيش ليست عمياء، هى فقط تعانى من قصر النظر، وما تمتلكه هو سمع حاد بشكل استثنائي، كما أنها تمتلك سونارا متطورا للغاية، وهو يتفوق على ما يستخدمه الجيش الأمريكي، حيث إن الخفافيش قادرة على إنتاج نبضات أو أصوات فوق صوتية، والتي تنعكس بعد ذلك عن الأشياء، فتقوم الخفافيش بمعالجة الصوت المنعكس لتفادي العوائق وللتصيد الفعال ولتوجيه نفسها بشكل صحيح.

يأكل مثل الطيور

إذا كنت تأكل حقا مثل الطائر فأنت تستهلك ما لا يقل عن ربع إلى نصف وزن جسمك كل يوم وربما أكثر، وغالبا ما يقال إن آكل الطعام الذى يصعب إرضاؤه أو الشخص الذي يقضم كميات متواضعة من الطعام في الوجبة "يأكل مثل الطيور"، بمعنى آخر، لا يأكل الشخص كثيرا، وتعتبر تلك المقولة خاطاه حيث إن الطيور، تستهلك الطيور مجموعة واسعة من الحشرات والرحيق وغيرها من الأشياء الجيدة، وتتغذى بشكل متكرر على مدار اليوم.

بكاء دموع التماسيح

الدموع فى عين التمساح أثناء الأكل ليس من حزن ولا فرحة، إنها مجرد استجابة فسيولوجية، فإذا قال أحدهم إنك تبكين دموع التماسيح، فهذا لا يعني أنك حزين، يقصدون أنك تزيف البكاء، أو تمثل الحزن، أو تتظاهر بالبكاء، في حين أنك لست حزينا على الإطلاق، نشأ هذا القول من الاعتقاد بأن التماسيح تبكي وهي تلتهم فريستها، نظرا لأن التماسيح تستمتع بوجباتها، فلا بد أنها تتظاهر بالحزن على قتل كائن آخر.

عنيد مثل بغل

البغال ليست عنيدة، إنهم أذكياء جداً بحيث لا تسمح لأصحابها بإرهاقها، عندما تسمع هذه العبارة من المحتمل أن تظهر صورة فى ذهنك شخص يحاول سحب بغل إلى الأمام بواسطة حبل، بينما يقاوم البغل، أو ربما تتخيل حمارا، ولكن ما لا تعرفة أن الحمير والبغال تمتع بسمعة طيبة كحيوانات لها شخصيات متعددة.

القطط لديها سبع أرواح

يعلم الجميع أن القطط ليس لديها حقا سبعة أرواح، ولكن عندما يستخدم الناس هذا التعليق، فإنهم يعتقدون عادة أن القطط قادرة على البقاء على قيد الحياة عند التعرض لأشياء لا تستطيع الحيوانات الأخرى النجاة منه، مثل السقوط لمسافات طويلة، فالقطط جيدة في النجاة من السقوط، لكن هذا لا يعني أن لديهم قدرات خارقة للبقاء على قيد الحياة حيث قد تتسبب مثل هذه الحوادث فى قتلها أحياناً.