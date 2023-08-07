"الشباب والثقافة" تعلن انطلاق مخيماتها الصيفية للشباب والأطفال بغزة

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الاثنين 7/8/2023، انطلاق مخيماتها الصيفية للعام 2023 تحت شعار "مخيمات موطني"، والتي تستهدف من خلالها شرائح الشباب والطلائع والأطفال في محافظات قطاع غزة كافة.

وأوضح رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن خلال مؤتمر صحفي في افتتاح مخيم صيفي خاص بأبناء الشهداء، أن برنامج المخيمات الصيفية يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على تنفيذ برامج نوعية هادفة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع الفلسطيني.

وقال محيسن: "نسعى من خلال المخيمات الصيفية إلى ترسيخ قيم الانتماء للهوية الفلسطينية، وتعزيز تمسك الأجيال بالثوابت الوطنية، والعمل على استثمار فترة الإجازة الصيفية ووقت الفراغ بالشكل الأمثل لتعلم مهارات نوعية واكتساب خبرات جديدة، إضافة إلى التفريغ النفسي عن المشاركين".

وأضاف: "تأتي انطلاقة المخيمات هذا العام بافتتاح مخيم نوعي لأبناء الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن الأرض والمقدسات الفلسطينية، وذلك وفاءً لدمائهم وتقديرًا لتضحياتهم العظيمة"، مؤكدًا أن رعاية أبناء الشهداء وتنظيم برامج لصقل مواهبهم ورعاية إبداعاتهم تمثل جزءًا مهمًا من رؤية الهيئة وخططها.

وتابع: "سيتم خلال الفترة المقبلة البدء بتنفيذ (75) مخيمًا صيفيًا، موزعة على كافة محافظات قطاع غزة، تنفذها المراكز الشبابية والجمعيات والمراكز الثقافية ومؤسسات الطفولة والمجموعات الكشفية، تأكيدًا على مبدأ الشراكة والتعاون الذي تسعى الهيئة إلى ترسيخه في عملها لخدمة شرائح المجتمع الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ عدة مخيمات تخصصية نوعية.

ودعا محيسن المؤسسات المنفذة لبرنامج المخيمات الصيفية للعمل الدؤوب لإكساب الشرائح المستهدفة أقصى استفادة ممكنة، مقدمًا شكره وتقديره للجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة الأستاذ عصام الدعليس على جهوده ودعمه المتواصل للنهوض بقطاعي الشباب والثقافة في قطاع غزة.

من جانبه، أشار رئيس اللجنة العليا للمخيمات الدكتور محمود بارود إلى أن المخيم يستمر لعدة أيام ويضم عدة زوايا وفقرات متنوعة وهادفة بمشاركة فريق مختص من المنشطين والمدربين.

من جهتهم، عبر الأطفال عن سعادتهم بالمشاركة في المخيم، وإعجابهم ببرنامج المخيم ونوعية الأنشطة الفنية والترفيهية التي سيشاركون فيها، مؤكدين أن المخيم يساعدهم على قضاء أوقات الإجازة والمشاركة أنشطة مفيدة.